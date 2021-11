Kloof tussen lage en hoge inkomens groter door coronasteun

In de coronacrisis gingen tot nu toe weinig bedrijven failliet en liep de werkloosheid nauwelijks op, mede dankzij de steunmaatregelen van het kabinet. Toch heeft dit steunpakket niet kunnen voorkomen dat bijna 200.000 werkenden er in inkomen flink op achteruit gingen. Dat blijkt uit een onderzoek van economen van ABN Amro.

Met name flexwerkers met een laag inkomen zijn in de problemen gekomen. Zij waren vaak de eersten die werden ontslagen als het slecht ging met een bedrijf, mede omdat werkgevers voor deze groep geen steungeld kregen. Maar ook mensen met een nul-urencontract die niet ontslagen werden, kwamen in de problemen omdat ze niet meer werden opgeroepen.

Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro: "We zien dat bijna 200.000 werknemers meer dan in een niet-coronajaar er fors op achteruit zijn gegaan. En ook dat het juist de mensen treft met een al laag en onzeker inkomen voorafgaand aan de coronacrisis. "

'Inkomensschokken op bordje meest kwetsbaren'

Dat juist de lage inkomens zijn getroffen door de crisis betekent een grotere kloof, stelt Phlippen. "Corona heeft de bestaande problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt verdiept. We waren onder ontwikkelde economieën al het land met de meeste ongelijkheid in economische zekerheid, doordat de arbeidszekerheid tussen vast en flex zoveel verschilt. Deze kloof is gedurende de pandemie dus groter geworden, want negatieve inkomensschokken zijn terechtgekomen op het bordje van de meest kwetsbaren."

Phlippen vindt de bijna 200.000 werkenden die last hebben van de coronapandemie veel. "Je kan zeggen: het is een klein percentage van alle werkenden, maar dit zijn enorm veel mensen. Het zijn ook juist de mensen die niet veel zekerheid hebben. De belofte van het kabinet om iedereen te steunen, is niet ingelost."

Sommigen flexwerkers zoeken hun heil daarom in het buitenland, zoals grafisch ontwerper Mara: