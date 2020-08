Klassementsleider Roglic niet meer van start in slotrit Dauphiné

Ook Roglic's teamgenoot bij Jumbo-Visma, Steven Kruijswijk, kwam zaterdag hard ten val in een afdaling. De 33-jarige wielrenner twijfelt of hij op tijd fit is om te starten in de Tour de France, eind augustus.

Het is de bedoeling dat Roglic en Kruijswijk zaterdag 29 augustus van start gaat in de Tour de France als twee van de drie kopmannen van Jumbo-Visma, samen met Tom Dumoulin.