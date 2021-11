Franse rechter geeft in beslag genomen Britse vissersboot vrij

Een Britse viskotter die onlangs door de Franse kustwacht in beslag werd genomen, heeft vanmiddag de haven van Le Havre verlaten. Eerder op de dag bepaalde een Franse rechter dat het schip onmiddellijk vrijgegeven moest worden.

De kotter Cornelis Gert Jan, die zijn naam te danken heeft aan de vorige Vlaamse eigenaar, werd vorige week gedwongen naar Le Havre te varen omdat het volgens de Fransen zonder de vereiste vergunning in Franse wateren op schelpdieren viste. Frankrijk wilde dat de eigenaar van het schip een borg van 150.000 euro zou betalen. De rechter liet het schip echter gaan zonder borgsom, meldt de advocaat van de rederij.

Gisteren meldde de Britse minister van Milieu Eustice ook al dat de Fransen het schip lieten vertrekken, maar later zei zijn departement dat die opmerking op een misverstand berustte.

Brexit

De Britten beweren dat Frankrijk met de inbeslagname het Verenigd Koninkrijk onder druk wil zetten in de hoog opgelopen ruzie over het toelaten van vissers in elkaars wateren na de Brexit.

Frankrijk beklaagt zich erover dat Franse vissers sinds het akkoord tussen de EU en het VK niet het afgesproken aantal vergunningen krijgen om te vissen in Britse wateren. De Britten beweren dat 98 procent van de aangevraagde vergunningen zijn toegekend aan EU-vissers.

Bedreigingen

De Fransen trekken deze cijfers in twijfel en stellen dat hun land naar verhouding minder vergunningen krijgt dan andere EU-landen. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat vergunningen alleen worden afgewezen als vissers niet kunnen of willen aantonen dat ze eerder al in die wateren visten.

Beide landen besloten na aanvankelijke ophef over de inbeslagname deze week toch weer verder te gaan praten over de visserijrechten.