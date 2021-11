PSV mist belangrijke spelers in Monaco: 'Maar kunnen ook zonder hen scoren'

PSV zal donderdagavond moeten winnen van AS Monaco om een goed uitzicht te houden op overwintering in de Europa League. "Na de thuisnederlaag staan we onder druk in de groep. Het zou goed zijn om te winnen", sprak PSV-trainer Roger Schmidt op de persconferentie aan de vooravond van het duel met AS Monaco.

De Eindhovenaren verloren twee weken geleden ongelukkig in eigen huis met 2-1, door een late treffer van Sofiane Diop. Na afloop van die wedstrijd zei Schmidt nog dat PSV in Monaco móét winnen. Inmiddels, met smaakmakers Cody Gakpo, Noni Madueke en Mario Götze in de ziekenboeg, is Schmidt iets voorzichtiger.

"Het is belangrijk om alles in eigen hand te houden. En als we plaatsing voor de knock-outfase in eigen hand willen houden, moeten we winnen. Maar met een gelijkspel is ook alles nog mogelijk, dat hangt dan wel ook af van het resultaat bij Real Sociedad-Sturm Graz", aldus Schmidt.

PSV zonder dragende spelers

Behalve Gakpo, Madueke en Götze ontbreken ook Davy Pröpper en Ryan Thomas bij PSV. "Het zijn spelers die dit seizoen hebben laten zien hoe belangrijk ze voor ons zijn, vooral in de aanval. Maar we hebben zaterdag tegen FC Twente laten zien dat we ook zonder hen in staat zijn om doelpunten te maken."

PSV won met 5-2, dankzij treffers van Carlos Vinícius (twee keer), Yorbe Vertessen (twee keer) en Eran Zahavi. "Onze aanvallers hebben tegen Twente zelfvertrouwen opgedaan. En dat is precies wat we donderdag tegen Monaco nodig hebben", aldus de Duitse coach.