Estafettezwemmers zorgen met brons wederom voor succes bij EK kortebaan

De finalesessies bij de EK kortebaan in Kazan zijn tot en met zondag vanaf 16.30 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

De Waard haalde met 24,10 wel 0,22 seconde van haar persoonlijk record af. Busch bleef met 24,35 ver van haar PR verwijderd. De titel was een prooi voor de superieure Sarah Sjöström. De Zweedse, die in 2017 op dit onderdeel ook goud won, zegevierde in 23,12. Het is voor Sjöström haar 23ste Europese titel.

Marrit Steenbergen haalde als tweede de eindstrijd van de 100 wissel. Met 58,41 moest ze alleen Sjöström (57,92) voor laten. Busch redde het niet.