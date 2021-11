Kabinet wil Nederlanderschap kunnen intrekken zonder toezicht en rechter

De minister van Justitie mag het Nederlanderschap intrekken van mensen die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Een rechter hoeft zich daarover niet uit te spreken. Het kabinet wil nu met een nieuwe wet die tijdelijke bevoegdheid, die het kreeg wegens terroristische dreiging, permanent maken.

Het kabinet stelt bovendien voor om het extra toezicht op deze bevoegdheid te schrappen. Het leidt tot kritiek van de toezichthouder zelf en vanuit de Tweede Kamer.

'Slechte zaak'

In een brief aan het parlement slaat de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) alarm. Volgens het onafhankelijke orgaan leidt dit kabinetsplan tot een "toezichthiaat". De minister baseert een intrekking van het Nederlanderschap namelijk op staatsgeheime informatie, en de CTIVD mag als enige "realtime" meekijken hoe het kabinet met staatsgeheime documenten omgaat. Zo kan de commissie nu nog beoordelen of de minister zijn bevoegdheid doelmatig gebruikt.

D66 is ook ontevreden over het wetsvoorstel. "Meer bevoegdheden met minder toezicht, dat vonden wij al onwenselijk", zegt Kamerlid Hanneke van der Werf. "En nu blijkt dat de toezichthouder zelf buitenspel is gezet. Een zorgelijke gang van zaken."

De PvdA, die eerder afdwong dat de CTIVD deze toezichtfunctie kreeg, noemt het kabinetsplan "een slechte zaak".

CTIVD bracht nooit rapport uit

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol schrijft dat zij vindt dat het toezicht op deze bevoegdheid bij het parlement ligt. Bovendien zegt zij: de CTIVD heeft in de vijf jaar dat de minister deze bevoegdheid had, niet één rapport uitgebracht over de doelmatigheid ervan. En de CTIVD kan straks nog steeds de ambtsberichten van de veiligheidsdiensten controleren waarop de minister een intrekking baseert, stelt de staatssecretaris.

De CTIVD heeft inderdaad nooit een rapport uitgebracht over de doelmatigheid van het intrekken van het Nederlanderschap bij terroristen. Maar dat was omdat daar al een ander onderzoek naar liep, legt de dienst uit. En de CTIVD kan en zal inderdaad de veiligheidsdiensten blijven controleren, maar die kennis mag het niet gebruiken om de minister op de vingers te tikken.

Kortom: een toezichthiaat, volgens de CTIVD. Want ook het parlement kan niet altijd direct meekijken naar de staatsgeheime zaken waar de minister zich op baseert.