Duitse politie pakt duo op wegens Feyenoord-tag op restant Berlijnse Muur

Het oorspronkelijke kunstwerk dat op deze plek was aangebracht en nu is beklad, is Tired Death. Dat werd in 1990 gemaakt door de kunstenaars Hans-Peter Dürhager en Ralf Jesse.

In Berlijn hebben zich veel Feyenoord-fans verzameld voor de wedstrijd van hun club tegen Union Berlin, morgenavond in de Conference League, de op twee na hoogste Europese competitie.

De Duitse politie heeft twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden 'Feyenoord' in graffiti te hebben aangebracht op een restant van de Berlijnse Muur. Het gaat om het muurgedeelte dat bekend is geworden als East Side Gallery.

De East Side Gallery is het langste deel van de Berlijnse Muur dat nog overeind staat. Na de val in 1989 werd dit deel door meer dan honderd kunstenaars beschilderd en is het een grote toeristische trekpleister geworden. Het is verboden om de kunst te bekladden.

Het is niet de eerste keer dat mogelijke Feyenoord-fans in opspraak komen voor het beschadigen van een toeristische trekpleister. In 2015 beschadigden Feyenoord-fans de beroemde Barcaccia-fontein bij de Spaanse Trappen in Rome. De fans waren toen in de stad aanwezig voor de wedstrijd tegen AS Roma.