Geblesseerde Kruijswijk twijfelt: 'Vraag of ik Tour de France ga halen'

Steven Kruijswijk twijfelt of hij op tijd fit is om te starten in de Tour de France, eind augustus. De 33-jarige wielrenner ging zaterdag onderuit in de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné en moest met een schouder uit de kom de wedstrijd verlaten.

"In de ambulance dacht ik meteen: wat nu? Wat betekent dit voor de komende weken? Dat is nu nog steeds een vraagteken", zegt Kruijswijk een dag na zijn valpartij.

Onderzoeken

"De komende dagen moeten uitwijzen hoe het ervoor staat", aldus Kruijswijk, die vorig jaar derde werd in de Tour. "We moeten kijken wat de specialisten zeggen. En hoe mijn gevoel op de fiets zal zijn. Komende week beslissen we of ik kan starten in de Tour."

Het is de bedoeling dat Kruijswijk zaterdag 29 augustus van start gaat in de Tour de France als een van de drie kopmannen van Jumbo-Visma, samen met Roglic en Tom Dumoulin. Ook Roglic kwam zaterdag ten val, maar hij haalde gehavend de finish. Toch besloot de klassementsleider om zondag niet meer van start te gaan in de slotrit van de Dauphiné.