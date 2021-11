Roep om strengere regels over abortus-gastlessen op middelbare scholen

Diverse organisaties van gynaecologen, abortusartsen, expertisecentrum Seksualiteit Rutgers en Fiom, een stichting die vrouwen adviseert bij ongewenste zwangerschap, roepen op tot strengere regels omtrent gastlessen over abortus op middelbare scholen en mbo's. Aanleiding voor hun zorgen zijn het toenemende aantal organisaties die gastlessen geven, die scholieren ervan moeten overtuigen dat abortus niet goed is. Honderden jongeren van tientallen, voornamelijk, gereformeerde en reformatorische scholen kregen de afgelopen jaren zo'n gastles, blijkt uit onderzoek van NOS Stories.

Van tien scholengemeenschappen, waar in totaal 42 scholen onder vallen, is zeker dat zij de afgelopen jaren gastlessen boekten van organisaties die zelf zeggen tegen abortus te zijn. In de lessen komt expliciet anti-abortusgeluid voor, in sommige gevallen is informatie misleidend of zelfs aantoonbaar onjuist. Het gaat om de organisaties Schreeuw Om Leven, de Nederlandse Patiënten Vereniging en het Canadese CCBR. Ook organisatie ProLife Europe, die in 2019 speciaal voor jongeren werd opgericht, biedt dit soort gastlessen aan. De scholen en organisaties bevestigden dat zelf aan NOS Stories, of het was te zien in jaarplannen, agenda's en op hun websites en social media-accounts.

NOS Stories onderzocht de afgelopen weken waarom het anti-abortusgeluid onder de jongeren sinds een paar jaar zo aanwezig is. Uit Europees onderzoek blijkt dat jongeren voor het eerst conservatiever zijn over abortus dan hun ouders en ook richten organisaties, die tegen abortus zijn, zich de afgelopen jaren steeds vaker op jongeren door bijvoorbeeld gastlessen op scholen. NOS Stories sprak de afgelopen weken met een aantal van die organisaties en met verschillende jongeren die tegen abortus zijn over hun beweegredenen. In de video zijn ook concrete voorbeelden uit de gastlessen te zien: