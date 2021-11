Nederlandse kotter treft rubberboot vol migranten op Kanaal

De bemanning van een Nederlandse viskotter heeft in het Kanaal, niet ver uit de Franse kust bij Boulogne-sur-Mer, een rubberboot met zo'n dertig migranten aangetroffen. Een van hen probeerde via de vislijnen aan boord van de kotter te komen. Hij is uit het water gehaald en opgevangen op het schip, de SL-9 Johanna.

De migranten zijn door de vissers overgedragen aan de Franse kustwacht. Een paar weken geleden is een ander schip van dezelfde rederij, Cornelis Vrolijk, ook al op een rubberboot met tientallen migranten gestuit in het Kanaal, zegt vlootmanager Eric van Linden tegen de NOS. Daar waren vrouwen en jonge kinderen bij.

"Het is hartstikke triest. Die mensen stellen hun leven in de waagschaal", zegt Van Linden. "In zo'n geval, als mensen op volle zee in nood verkeren, is het onze plicht om hen te helpen." Zeker in deze tijd van het jaar, als het zeewater als flink is afgekoeld, zijn migranten vaak onderkoeld.

Van Linden signaleert dat vissers in het Kanaal steeds vaker rubberboten met migranten tegenkomen. "Dat heeft echt impact op de bemanning. Het komt weleens op televisie, maar als je dat dan met eigen ogen ziet komt het echt binnen."