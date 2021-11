Meerderheid Tweede Kamer steunt coronapakket van gisteren

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het coronapakket dat het kabinet gisteren presenteerde. In ieder geval VVD, CDA, D66, Volt en fractie Den Haan stemmen met de plannen in.

Naast de voorbereiding voor een wetswijziging voor de coronapas op het werk, werkt het kabinet ook aan het verplicht tonen van de coronapas op andere plekken. "Het gaat om locaties waar veel mensen dagelijks bij elkaar komen, zoals in niet-essentiële winkels", zei demissionair minister De Jonge.

De Jonge noemde de uitbreiding van maatregelen specifiek voor dorpen en steden met een lage vaccinatiegraad en waar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames hoog is. Of er voor deze plannen steun van een Kamermeerderheid is, staat nog niet vast.

Het Kamerdebat over de coronamaatregelen begint rond 15.00 uur en is live te volgen via nos.nl en NPO Politiek.