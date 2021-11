Kamermeerderheid lijkt zich tegen coronapas bij amateursport te keren

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt zich tegen de inzet van het coronatoegangsbewijs in de amateursport te keren. Dat blijkt tijdens het debat over de coronamaatregelen.

Het kabinet wil dat sportorganisaties het coronatoegangsbewijs controleren van sporters, publiek en andere bezoekers. Het gaat om binnen- en buitenlocaties inclusief sportkantines van sportscholen, groepslessen, zwemmen, voetbal en dergelijke.

D66 en CDA wijzen erop dat de amateursport problemen voorziet bij de handhaving en de normale toegang tot sportbeoefening. Zij willen weten hoe het kabinet daarnaar kijkt. De SP en PvdA noemen de maatregel zelfs totaal onuitvoerbaar.

GroenLinks-Kamerlid Westerveld vertrouwt de bedoeling van de maatregel niet. "Ik wil van het kabinet weten: is dit nou een afleidingsmanoeuvre zodat we het daar vandaag de hele tijd over hebben en het kabinet ons dan tegemoet kan komen? Of is dit echt een serieus voorstel?"

Coronapakket

Voor de rest van het coronapakket dat het kabinet gisteren presenteerde is voldoende steun. In ieder geval VVD, CDA, D66, Volt en fractie Den Haan stemmen met de plannen in.

De VVD zet vraagtekens bij de vrijblijvendheid voor zorgpersoneel om zich te laten vaccineren. Kamerlid De Vries: "Het komt voor dat mensen die niet zijn gevaccineerd zorgen voor onze ouderen en kwetsbaren. Hoe kijkt het kabinet hier tegen aan?"

De PVV en de Groep Van Haga noemen de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs indirecte dwang voor mensen om zich te laten vaccineren. Wilders: "Je drie keer per week moeten laten testen om naar de sportschool, het voetbal van je kind en een café te kunnen gaan is echt te veel."

Zaterdag

Het kabinet presenteerde gisteren een mix van oude en nieuwe coronamaatregelen om de sterke stijging van het aantal besmettingen tegen te gaan en de druk op de zorg verlichten. De meeste maatregelen gelden vanaf zaterdag.

Het kabinet kondigde ook maatregelen aan voor de toekomst, zoals de invoering van het coronatoegangsbewijs op het werk. De wet moet daarvoor worden aangepast.