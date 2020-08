Na spektakel Champions League nu weer Europa League: Sevilla-Manchester United

Na het spektakel in Champions League gaat het internationale bekervoetbal in één streep door. In Duitsland gaat vandaag de Europa League verder. Met twee ploegen die de laatste jaren uitermate succesvol zijn in de Europa League.

Samen wonnen ze vier van de laatste zes edities van de Europa League, en daar kan voor Sevilla en Manchester United een nieuwe finaleplaats bij komen. Vanavond (21.00 uur) spelen beide ploegen in Keulen tegen elkaar in de halve finale van het tweede Europese voetbaltoernooi.

Geen enkele ploeg won de Europa League (voorheen UEFA Cup) zo vaak als Sevilla. Maar liefst vijf keer ging de beker mee terug naar Zuid-Spanje. Manchester United wist de prijs een keer te winnen, door Ajax in 2017 in de finale te verslaan.

Sevilla

Sevilla kende een uitstekend seizoen in La Liga en wist zich met een vierde plaats voor het eerst in jaren via de competitie te plaatsen voor de Champions League.

In de Europa League had de ploeg van Julen Lopetegui weinig problemen. De groepsfase werd gemakkelijk overleefd en ook in de knock-out fase gaat het Sevilla voor de wind. Na de coronapauze werden AS Roma (2-0) en Wolverhampton Wanderers (1-0) in Duitsland verslagen.