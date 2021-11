IJshockeyers China toch welkom op Spelen ondanks angst voor gênante uitslagen

De Chinese ijshockeyers zijn toch welkom bij de Olympische Winterspelen in Peking. De nummer 32 van de wereld mag als gastland deelnemen, maar dreigde door de internationale ijshockeybond IIHF te worden geweerd wegens 'onvoldoende niveau'.

Nooit eerder waren de Chinese mannen van de partij op de Spelen en ook nu zouden ze op eigen kracht niet in de buurt komen van een ticket. De vrees bestaat dan ook dat het in de groepsfase tot beschamende optredens leidt tegen grootmachten als de Verenigde Staten en Canada.

"Een team met 15-0 zien verliezen is voor niemand goed: niet voor China, niet voor het ijshockey", zei Luc Tardif, voorzitter van de IIHF, eerder dit jaar. Na een driedaags congres van de bond heeft hij nu laten weten dat de deelname van de Chinezen niet meer in gevaar is.