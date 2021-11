NPO gaat in gesprek met omroep ON over antisemitische uitingen toezichthouder

De NPO gaat in gesprek met de leiding van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland (ON) over antisemitische uitspraken van de voorzitter van de Raad van Toezicht, waar NRC over schrijft. Ook wordt het Commissariaat van de Media gevraagd onderzoek te doen naar de uitlatingen van Taco Dankers: "We zijn zeer geschrokken van de berichtgeving. Antisemitisme en racisme verdienen geen enkele ruimte bij de publieke omroep", aldus de NPO.

De NPO reageerde tegen de NOS op de berichtgeving van NRC over Dankers. Die deed de afgelopen jaren in interviews en publicaties verschillende antisemitische en racistische uitspraken, bericht de krant.

Zo zouden Israël en Joden de massa-immigratie naar Europa aanjagen, onder meer om "westerse gemeenschappen te verdunnen", was "50 procent van de slavenhandel in Amsterdam/Nederland naar schatting Joods" en vraagt hij zich af waarom een volk "met een eigen land" zo graag in een "gastland" wil wonen waar het "niet bepaald geliefd is", in reactie op nieuws dat Amerika antisemitisme wil bestrijden.

"Het gaat om inhoud", is het enige wat Dankers kwijt wil aan NRC. De NOS heeft hem nog niet kunnen bereiken.

'Klassiek antisemitische vooroordelen'

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) Eddo Verdoner kenschetst de uitlatingen als "pure haat". Hij noemt een bulletin uit september van Dankers' stichting Gefira "een manifest dat zo uit de Tweede Wereldoorlog lijkt te komen". In Gefira 56 wordt "de stier bij de hoorns gevat en de eeuwige vraag van Joden en Joodsheid behandeld" ,net als de vraag "waarom de wereld verdeeld is in wij en zij", zo valt te lezen op de website van Gefira.

Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), dat antisemitisme monitort, constateert dat Dankers er "allerlei klassieke antisemitische vooroordelen" op nahoudt, zegt directeur Hanna Luden: "Je wordt er echt kotsmisselijk van. Deze man is ongeschikt voor een functie bij een publieke omroep."

Het CIDI gaat aangifte doen van Dankers' uitlatingen, aldus Luden. De NCAB zegt in een tweet dat het tijd is voor "een gesprek met het OM".