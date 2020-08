Guardiola over pijnlijk verlies City: 'Waren goed tegen Lyon, maar niet perfect'

Ondanks de pijnlijke 3-1 nederlaag tegen Olympique Lyonnais in de Champions League had Manchester City-coach Pep Guardiola het gevoel dat zijn team beter was. "We hadden het moeilijk in de eerste twintig minuten, maar in de tweede helft voelden we ons vrij."

Toch strandde City voor het derde jaar op rij in de kwartfinales van het belangrijkste Europese bekertoernooi. "Ik had het gevoel dat wij beter waren dan Lyon", aldus Guardiola. "Zeker in de tweede helft, maar je moet perfect zijn in deze competitie en dat waren wij niet."

Kloof

"Het is wat het is en hopelijk zullen we ooit deze kloof overbruggen", aldus de Spaanse coach. "Ons team heeft zo hard gewerkt en verdient het echt om een keer de halve finales te bereiken, maar het lukt ons niet. Volgend jaar proberen we het opnieuw."