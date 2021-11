PSV mist ook zieke Götze in Monaco

PSV moet het donderdag in de belangrijke Europa League-ontmoeting met AS Monaco stellen zonder Mario Götze. De Duitse spelmaker ontbreekt wegens ziekte. Afgelopen zaterdag was hij er ook al niet bij tijdens het met 5-2 gewonnen duel met FC Twente.

Trainer Roger Schmidt kan in Monaco ook geen beroep doen op Davy Pröpper (enkel), Noni Madueke (hamstring), Ryan Thomas (knie) en Cody Gakpo (enkel). Ritsu Doan is wel weer van de partij. De Japanner is hersteld van de blessure die hij opliep tijdens de interlandperiode in oktober.

PSV verloor twee weken geleden op eigen veld met 2-1 van Monaco. De Eindhovenaren hebben donderdag een beter resultaat nodig om fatsoenlijk uitzicht te behouden op een vervolg in de Europa League na de winterstop.