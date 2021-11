Te Kloese nieuwe directeur Feyenoord? 'Ik sta er zeker voor open'

Met 'hier' bedoelt Te Kloese de Amerikaanse voetbalclub LA Galaxy. Daar is hij op dit moment algemeen directeur. In het verleden was hij ook al in beeld bij Feyenoord, maar toen bleef hij liever in de Verenigde Staten.

Te Kloese staat nu dus wel open om in te stappen bij de Rotterdamse club. "Ik hoop de aankomende dagen wat meer duidelijkheid te hebben en of het een formele mogelijkheid is. Ik heb wat tijd nodig om alles op een rijtje te zetten."

Mexicaanse bond

Voordat Te Kloese in Amerika neerstreek was hij jarenlang werkzaam in Mexico. Hij volgde in 2003 op jonge leeftijd de voormalig PSV- en Ajax-trainer Hans Westerhof naar het Noord-Amerikaanse land om bij Chivas Guadalajara aan de slag te gaan.

Hij werkte daar bij twee clubs voordat hij bij de voetbalbond van Mexico begon. Daar werkte hij eerst als hoofd van de nationale jeugdselecties en daarna als algemeen directeur.

In 2018 zocht verslaggever Jeroen Stekelenburg Te Kloese op in Mexico.