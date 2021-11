Toussaint als snelste door bij EK kortebaan, Kamminga zwemt derde tijd

Op de tweede dag van de EK kortebaan in Kazan hebben de Nederlandse zwemmers goede zaken gedaan in de series.

Acht zwemmers en een estafetteploeg kwamen in actie tijdens de ochtendsessie; alleen op de 50 meter vrije slag gingen niet alle Nederlanders door.

Op die afstand pleegden Stan Pijnenburg, Kenzo Simons, Jesse Puts en Thom de Boer broedermoord. Ze zwommen zich allemaal in de toptien, maar omdat er per land slechts twee man in de halve finales mogen starten (beste zestien), waren de druiven zuur voor Pijnenburg (21.32) en Simons (21.22).

De Boer (21.02) en Puts (21.12) waren respectievelijk goed voor de tweede en vierde tijd. De Italiaan Lorenzo Zazzari noteerde als enige een tijd onder de 21 seconden (20,98).