Amsterdam komt met 'zelfwoonplicht' voor koophuizen onder 512.000 euro

Amsterdam gaat vastgoedbeleggers voor een deel weren van de huizenmarkt. De gemeente wil zo snel mogelijk een opkoopbescherming invoeren voor de hele stad. Beleggers mogen dan geen huizen meer opkopen en verhuren van minder dan 512.000 euro. Zes op de tien Amsterdamse huizen vallen straks onder de opkoopbescherming. Wie zo'n huis koopt, mag het de eerste vier jaar niet verhuren. De gemeente noemt het daarom een 'zelfwoonplicht'. In februari stemt de gemeenteraad over het plan. "Het is onacceptabel dat mensen die op zoek zijn naar een woning worden afgetroefd door beleggers die woningen opkopen om ze tegen torenhoge prijzen te verhuren", zegt de Amsterdamse SP-wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen). "Daarom willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk woningen alleen kunnen worden gekocht door mensen die er ook echt gaan wonen. Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen." In Amsterdam is bijna een op de drie woningen in handen van particuliere beleggers, meldt de gemeente. De woningprijzen zijn er in zeven jaar meer dan verdubbeld. Een koper betaalt nu gemiddeld meer dan een half miljoen euro voor een huis in de hoofdstad.

Hoe werkt de opkoopbescherming precies? Door een wetswijziging mogen gemeenten vanaf 1 januari wijken of stadsdelen aanwijzen die onder een opkoopbescherming vallen. Als 'beschermde' woningen daar van eigenaar wisselen, mag de nieuwe eigenaar de woning de eerste vier jaar niet verhuren. Beleggers worden daardoor geweerd en de woningen zullen alleen nog aantrekkelijk zijn voor mensen die er zelf gaan wonen. Er staan enkele uitzonderingen in de wet: als een huis al een huurwoning was, mag het een huurwoning blijven. Om tegen te gaan dat een woning snel even verhuurd wordt en dan als huurwoning mag worden verkocht, moet een woning minstens een half jaar voor de verkoop verhuurd zijn om huurwoning te mogen blijven. Daarnaast mogen woningen nog wel verhuurd worden aan familieleden als kinderen, kleinkinderen, broers en zussen. Tijdelijk verhuren, vanwege bijvoorbeeld een verblijf in het buitenland, mag ook nog. En koopwoningen die onlosmakelijk verbonden zijn aan een bedrijfsruimte, kantoor of winkel mogen ook worden verhuurd.

Amsterdam had eerder al aangekondigd dat het van plan was een opkoopbescherming in de hele stad in te voeren. Ook andere grote steden als Utrecht, Tilburg, Den Haag en Groningen spelen met het idee om de hele stad onder zo'n maatregel te laten vallen. De gemeenten zijn wel wettelijk verplicht te "onderbouwen of en in welke buurten er door schaarste aan goedkope en middeldure koopwoningen onevenwichtige en onrechtvaardige effecten optreden". Ook moeten gemeenten onderbouwen dat de maatregel "noodzakelijk en effectief" is. Beleggers: tekort aan huurwoning wordt groter Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders van woningen, zei eerder al tegen de opkoopbescherming te zijn. "Het tekort aan (midden)huurwoningen zal hierdoor alleen maar groter worden. Gemeenten verkiezen hiermee mensen die een huis willen kopen boven starters en middeninkomens die (nog) niet willen of kunnen kopen. De maatregel lijkt puur ingegeven door een eenzijdige focus op excessen binnen de woningmarkt." Maar de Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, is het niet eens met die gedachtegang van beleggers. "Er is een tekort aan betaalbare woningen. Beleggers die betaalbare koopwoningen opkopen en dan duur verhuren, dragen niet bij aan het oplossen van het woningmarktprobleem", zegt een Woonbond-woordvoerder. De Woonbond begrijpt dat gemeenten maatregelen nemen om kopers te beschermen. "Maar huurders hebben er pas wat aan als gemeenten ook de hoge huren gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door geen grens meer te leggen op het puntenstelsel voor huurwoningen." Ook de Amsterdamse wethouder Wedemeijer zou graag zijn pijlen op de huurprijzen richten. Hij noemt de opkoopbescherming een belangrijke stap. "Maar er is meer nodig. We hebben het Rijk nodig om de huurprijzen aan banden te leggen, zodat meer mensen een betaalbare woning kunnen vinden." Wat zijn mogelijke andere oplossingen voor de wooncrisis? NOS op 3 maakte deze video daarover: