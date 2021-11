Waarschuwing voor Democraten: Republikein wint verkiezingen Virginia

De Republikeinse zakenman Glenn Youngkin wordt de nieuwe gouverneur in de Amerikaanse staat Virginia. Youngkin versloeg de Democraat Terry McAuliffe, die van 2014 tot 2018 al gouverneur van de staat was. De uitslag geldt als een gevoelig verlies voor de Democraten.

De verkiezingen in Virginia worden in de Verenigde Staten gezien als een eerste graadmeter na de presidentsverkiezingen van hoe de politieke verhoudingen ervoor staan tussen de Republikeinen en Democraten. Vorig jaar won Biden in deze staat nog met een marge van ruim 10 procent van zijn voorganger als president, Trump.

Cultuuroorlog

"Voor de Democraten geldt de uitslag als een waarschuwing dat de tussentijdse Congresverkiezingen van volgend jaar niet makkelijk zullen worden", zegt correspondent Marieke de Vries. "Tegelijkertijd is deze winst voor de Republikeinen een grote opsteker en een signaal dat hun boodschap wél aanslaat."

Youngkins boodschap viel goed bij kiezers die zich zorgen maken over de gevolgen van de coronapandemie, verplicht vaccineren en de economie. Maar bovenaan zijn agenda stond het onderwerp racisme in de Amerikaanse samenleving en vooral of en hoe daar op scholen les over moet worden gegeven.

"Zijn Democratische tegenstander had in zijn programma staan dat ouders zich niet met de lesprogramma's over racisme moeten bemoeien. Daar dachten deze ouders dus anders over. En zo zie je dat die cultuuroorlog, die identiteitspolitiek die mensen en de politiek diep verdeelt ook regionaal speelt."

Afstand van Trump

Youngkin hield in zijn campagneboodschap afstand tot Trump. "Youngkin probeerde gematigde Republikeinen die bij de vorige verkiezingen op Biden hadden gestemd omdat ze Trump toch niet zo zagen zitten voor zich te winnen en dat lijkt te zijn gelukt."