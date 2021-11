Ervaringsdeskundige Bosz waarschuwt Ajax: 'Bak lawaai in Dortmund intimideert'

Een gewaarschuwd mens telt voor twee; Borussia Dortmund zal zich niet nogmaals zó laten verrassen als twee weken geleden in Amsterdam.

Doen we met dat in het achterhoofd nogmaals een greep in de clichégrabbelton, om met 'de twaalfde man' van de Duitse topclub weer boven te komen, dan is duidelijk: Ajax staat woensdagavond in Dortmund voor een grotere opgave dan de galavoorstelling in eigen huis wellicht doet vermoeden.

"Dat gaat een heel andere wedstrijd worden", voorspelt Peter Bosz over Ajax' vierde groepswedstrijd in de Champions League.

Ervaringsdeskundige

En Bosz kan het weten. De 57-jarige trainer, tegenwoordig eindverantwoordelijke in Lyon, zat in het voormalig Westfalenstadion in beide dug-outs; die van de thuisploeg en die van de bezoekers. Met aan zijn linkerhand de wereldberoemde 'Gelbe Wand', de Gele Muur, de grootste staantribune ter wereld.