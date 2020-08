Wit-Rusland maakt zich op voor nieuwe protesten, ambassadeurs betuigen steun

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk wordt vanmiddag een grote nieuwe demonstratie verwacht. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft vanuit Litouwen opgeroepen om dit weekend massaal te betogen. Ook via app-dienst Telegram roepen protestleiders op massaal de straat op te gaan.

Ondertussen heeft de Wit-Russische ambassadeur in Slowakije vanmorgen steun betuigd aan de demonstranten. Gisteren noemde Pavel Latoesjko, de ambassadeur in Parijs, het geweld van de oproerpolitie onacceptabel. En vanmorgen werd op de ambassade in Zweden de oude rood-witte Wit-Russische vlag gehesen, een symbool dat synoniem is geworden met de oppositie in het land.

"Ik ben solidair met degenen die de straat op gingen in vreedzame demonstraties, zodat hun stem gehoord kan worden", zei Igor Lesjtsjenja, de ambassadeur in Slowakije, in een video. "De Wit-Russen hebben dit verdiend door hun lijden."

Ook bij de Wit-Russische staatsomroep werd gisteren de rood-witte vlag gehesen. Medewerkers van de omroep demonstreerden voor de deur. Een cameraman vertelt dat hij zich schaamt omdat hij bepaalde informatie niet mag uitzenden.

Bekijk de video van de demonstrerende medewerkers van de staatsomroep: