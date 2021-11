Zomer- of winterband? Juist het compromis, de vierseizoenenband, rukt op

In deze video legt Huyskens uit wat nou het verschil is tussen de soorten banden:

"Normaal gesproken hebben de auto's van 'kleine rijders' zomerbanden, maar mensen zien ook dat winterse dagen met felle sneeuwbuien nog steeds voorkomen. En automobilisten willen, hoe weinig ze dan ook rijden, niet voor de keuze komen te staan: thuisblijven of met gevaar voor eigen of andermans leven toch de weg op gaan. En dan is een vierseizoenenband een mooi compromis", aldus Huyskens vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Vooral de 'kleine rijders', particulieren die relatief weinig kilometers rijden - bijvoorbeeld 4000 of 6000 kilometer per jaar- willen in één keer klaar zijn en niet jaarlijks twee keer naar de garage moeten om voor de wissel telkens 60 of 70 euro te betalen. Terwijl door de klimaatverandering het aantal echte winterse dagen in ons land enorm afneemt en het nut van winterbanden steeds minder lijkt te worden.

Steeds meer automobilisten kiezen voor een vierseizoenenband. In 2015 reed nog zo'n vier procent van het Nederlandse wagenpark op deze banden, maar inmiddels is een op de vijf auto's uitgerust met de variant op de zomer- en winterband, meldt brancheorganisatie Bovag.

De vierseizoenenband is een compromis tussen zomer- en winterband. "Hij blinkt 's zomers niet uit in prestaties, en 's winters ook niet", zegt Huyskens. "Maar uit verschillende tests blijkt dat 'ie veilig is. Vooral de grote merken weten momenteel vierseizoenenbanden te produceren die voldoen aan de wettelijke eisen voor een winterband, die dus ook in Oostenrijk en Duitsland worden geaccepteerd voor de wet. Dus het kan wel."

De samenstelling van winterbanden is anders dan die van zomerbanden. Ook is het profiel anders. Winterbanden zijn gemaakt van zachter rubber en hebben een ander profiel, waardoor de banden ook met lagere temperaturen goede grip hebben op de weg.

Garage Creemers in Roermond ziet de trend duidelijk: "Vijf jaar geleden reed nog 10 procent van onze klanten op vierseizoenenbanden, nu is dat zeker 30 tot 35 procent. Voor ons is dat niet echt gunstig. We zien de klanten natuurlijk veel minder in de werkplaats. Dat klanten geld besparen met de vierseizoenenband, voor het wisselen én de opslag, speelt zeker mee in die overweging."

Overigens houden leasemaatschappijen vast aan zomer- en winterbanden. "Leaserijders maken toch veel kilometers per jaar en dan zorgen winterbanden voor minder schades en ze verhogen de veiligheid", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Wij raden vierseizoenenbanden vooral aan voor compacte en lichtere auto's. "Voor de grote, zwaardere sportieve auto's, zoals SUV's, adviseren we het gebruik van zomerbanden in de zomer en winterbanden in de winter."