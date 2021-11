Oud-politieagent Eric Adams nieuwe burgemeester van New York

Voormalig politieman Eric Adams is verkozen tot de nieuwe burgemeester van New York. De 61-jarige Democraat versloeg zijn Republikeinse tegenstander Curtis Sliwa en wordt de tweede zwarte burgemeester van de grootste stad van de Verenigde Staten. Adams won in juli de Democratische voorverkiezingen. Hem kon het burgemeesterschap al bijna niet meer ontgaan, want de geregistreerde Democratische kiezers zijn in New York verreweg in de meerderheid.

De Democraat staat voor enkele grote uitdagingen. New York worstelt nog altijd met de coronapandemie die het leven heeft gekost aan zo'n 30.000 mensen. Ook de economische gevolgen zijn enorm: er zijn veel minder toeristen, veel restaurants en bedrijven zijn gesloten en de werkloosheid in de stad is bijna 10 procent.

Ook zijn er zorgen over de veiligheid: New York kampt met een hoog aantal schietincidenten en bendegeweld. Adams zei eerder dat hij als tiener door agenten is mishandeld en dat hij geen tolerantie heeft voor agenten die misbruik maken van hun positie.

Torenhoge huizenprijzen

De nieuwe burgemeester heeft beloofd de torenhoge huizenprijzen in de stad aan te pakken. Verder wil hij investeren in het onderwijs en in zo'n 480 kilometer aan fietspaden. Hij volgt partijgenoot Bill de Blasio op. Die kon zich na twee termijnen als burgemeester niet meer verkiesbaar stellen.

Adams riep in zijn overwinningstoespraak de inwoners van New York op tot solidariteit. "We zijn nu zo verdeeld", zei hij. "Het maakt niet uit of je uit Manhattan, Queens of Brooklyn komt." Per vandaag is iedereen "Team New York", zei hij.

Adams kreeg steun van de vakbonden en geldt als een progressief en gematigd Democraat. Hij was eerder enkele jaren lid van de Republikeinse partij.