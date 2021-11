Outbreak Management Team ziet niets in coronapas in zorg

Volgens de deskundigen van het OMT kan het inzetten van de coronapas er ook toe leiden dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg "negatief worden beïnvloed" als bezoekers en begeleiders zonder coronapas worden geweigerd. Zeker in de langdurige zorg is dat het geval, zegt het OMT. "Daar kan het veelvuldig testen voor ongevaccineerde partners, ouders of kinderen van patiënten een grote belasting vormen."

"Bij goede naleving van de basismaatregelen en andere preventieve maatregelen lijkt de meerwaarde van de pas bij het voorkomen van infecties klein", meldt het OMT. "Voor de gezondheid van kwetsbare patiënten is naast het voorkomen van infecties ook de continuïteit van zorg van groot belang. Toepassing van de coronapas en dagelijks testen zou bij ongevaccineerde medewerkers tot demotivatie en mogelijk zelfs vertrek uit de zorg kunnen leiden, terwijl er al personeelskrapte is."

De deskundigen van het OMT laten in hun laatste advies aan de regering weten dat het niet duidelijk is of inzet van het toegangsbewijs meerwaarde heeft voor de gezondheid van kwetsbare patiënten. Ze zeggen dat besmettingen van een patiënt door een zorgmedewerker kan worden voorkomen door het dragen van een mondkapje en/of het houden van anderhalve meter afstand.

Het Outbreak Management Team ziet op dit moment niets in het verplicht stellen van het coronatoegangsbewijs bij medewerkers en bezoekers in de zorg. Demissionair minister De Jonge (VWS) zei gisteren op de persconferentie dat het zorginstellingen de bevoegdheid wil geven om personeel en bezoekers te vragen om zo'n coronapas.

Op 12 november kijkt het demissionaire kabinet opnieuw naar de situatie en besluit dan over de maatregelen. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet alvast voorbereidingen te treffen voor nieuwe maatregelen, mocht blijken dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames terug te dringen.

De deskundigen noemen als voorbeelden het beperken van de openingstijden, een verplichte zitplaats en afstand houden in de horeca, sluiting van niet-essentiële sectoren, de verdere inzet van de coronapas bij bijvoorbeeld contactberoepen, in de detailhandel en sommige publieke ruimtes en de zogeheten 2G-maatregel. Dat betekent dat alleen mensen die zijn gevaccineerd of hersteld van corona nog een QR-code kunnen krijgen. Een negatieve test is dan niet meer genoeg.

"In hoeverre dergelijke verzwarende maatregelen dan generiek genomen moeten worden of toegespitst op specifieke groepen of regio's, gebieden of wijken acht het OMT buiten haar domein, en is aan de politiek", schrijven de deskundigen.