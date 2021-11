Vakbonden blijven leden verliezen: bijna 100.000 in twee jaar

In het onderwijs zijn de meeste mensen aangesloten bij een vakbond: 31 procent. Ook in het openbaar bestuur en in vervoer en opslag zijn veel werknemers lid, bijna 30 procent. In de communicatie- en informatiesector is de organisatiegraad het geringst: 6 procent.

"Juist in de sectoren waar je een vuist kunt maken en waar werkgevers gevoelig zijn voor vakbonden, zie je veel leden. Denk aan de spoorwegen of de metaal: daar kun je met staken relatief veel bereiken. In de andere sectoren, zoals de retail zijn de vakbonden echt niet sterk genoeg", zegt Jansen.

Flexwerkers

Jansen verwacht niet dat de lonen fors zullen stijgen, ook niet nu werknemers een relatief sterke onderhandelingspositie hebben door de prijsstijgingen en het personeelstekort. De loonontwikkeling in de cao's is al 30 jaar nihil. "Het is een beetje onderdeel van het consensusmodel: gematigde loonontwikkeling in ruil voor veel werkgelegenheid. Je ziet nu wel dat het loon van individuele werknemers stijgt, maar het loon in de cao wordt niet verhoogd."

Het akkoord dat is afgesloten tussen bonden en werkgevers over de hervorming van de arbeidsmarkt door het beperken van flexwerk, is een belangrijk moment volgens Jansen. "Misschien kunnen de bonden weer laten zien dat ze het ook waarmaken, maar dat hoeft niet direct tot meer leden te leiden. En dan worden de cao-onderhandelingen ook wel spannend. Mensen zien de problemen, maar tegelijkertijd neemt de slagkracht af."