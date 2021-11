Moeizaam spelend Barça doet goede zaken in Kiev, Ronaldo redt United opnieuw

De Catalanen hadden het zwaar in de Oekraïense hoofdstad. Met Frenkie de Jong en Memphis Depay in de basis kwam de ploeg moeilijk door de compacte verdediging van Kiev. Via de kluts waren er enkele mogelijkheden, maar doelman Heorhij Boesjtsjan werd niet echt getest.

FC Barcelona heeft in groep E goede zaken gedaan in de strijd om overwintering in de Champions League. Op bezoek bij Dinamo Kiev werd met 1-0 gewonnen. Doordat Bayern München met 5-2 won van Benfica staat Barcelona nu tweede.

In dezelfde groep plaatste Bayern München zich gemakkelijk voor de knock-outfase van de Champions League. Na een goede start van Benfica kopte Robert Lewandowski de Duitsers op voorsprong. Het was voor de Poolse spits zijn honderdste wedstrijd in het miljardenbal.

Manchester United heeft ternauwernood de koppositie in groep F vast weten te houden. Dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo kwamen de Engelsen tot twee keer toe terug van een achterstand tegen Atalanta (2-2). Villarreal is dankzij een 2-0 zege op Young Boys gestegen naar de tweede plaats in de poule, ten koste van Atalanta.

Lewandowski heeft dit seizen in de Champions League nu acht doelpunten gemaakt. Hij had daar maar vier wedstrijden voor nodig.

Direct na rust zorgde Leroy Sané met een knap schot wel voor de 3-1 en na een vlijmscherpe counter rondde Lewandowski met een prachtig stiftje af: 4-1. Nadat Darwin Núñez voor de 4-2 zorgde, was het opnieuw Lewandowski die het laatste woord had door de bal over subtiel over Odisseas Vlachodimos heen te lepelen.

Lewandowski was even later de aangever toen Serge Gnabry van achter het standbeen raakschoot. Via Morato kwam Benfica terug in de wedstrijd. Lewandowski verzuimde vlak voor rust vanaf elf meter de marge weer naar twee te brengen.

In een levendige eerste helft in Bergamo, met kansen over en weer, wisten beide teams het doel te vinden. Na elf minuten spelen kwam de bal via de kluts bij Duvan Zapata. De Colombiaanse aanvaller van Atalanta had een assist in huis op Josip Ilicic, die zijn inzet richting doelman David De Gea zag gaan.

De doelman van Manchester United was echter niet bij de les en liet de bal onder zich door glippen. Aan de andere kant was collega-doelman Juan Musso wel alert. De Argentijn zag Ronaldo op zich afkomen, maar greep op tijd in.