Mondkapjes en thuiswerken geen bezwaar, maar sectoren vrezen coronapas

Uit het bedrijfsleven, de horeca en de sport komen wisselende reacties op de aangekondigde coronamaatregelen van het demissionaire kabinet. Vooral om de (mogelijke) invoering van het coronatoegangsbewijs bij amateurverenigingen en in winkels is veel te doen.

Branchevereniging INretail zegt te kunnen leven met de hernieuwde mondkapjesplicht in winkels. Maar daarmee houdt het voor de winkeliers wel op, zegt directeur Jan Meerman in het NOS Radio 1 Journaal. Een coronatoegangsbewijs tonen om een winkel in te mogen, waartoe op 12 november mogelijk wordt besloten, vindt de vereniging "absurd en zinloos".

"Wij vrezen voor de veiligheid van onze medewerkers. Je krijgt discussies aan de deur. Mensen krijgen dan van alles naar hun hoofd geslingerd. Er wordt gescholden en mensen spugen."

De winkeliers beargumenteren dat winkelbezoek doorgaans maar kort is en dat er nauwelijks sprake is van fysiek contact. Ook noemen ze het controleren van coronabewijzen praktisch onhaalbaar. "Je praat over miljoenen klanten per dag. We hebben niet eens genoeg mensen om dit te controleren."

Financiële steun

De horeca vraagt in een reactie op de persconferentie de overheid opnieuw om financiële steun. Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het voor ondernemers een harde klap dat het coronabewijs nu ook op het terras gaat gelden. KHN zegt dat de omzet van veel horecabedrijven gedaald is sinds de coronapas getoond moet worden om naar binnen te komen.