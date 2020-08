Voor het eerst geen Engelse, Spaanse of Italiaanse club in halve finales CL

Voor het eerst sinds de introductie in 1992 heeft geen enkele voetbalclub uit Engeland, Spanje of Italië zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Door het verlies van Manchester City (Olympique Lyonnais won met 3-1) is ook de laatste Engelse club uitgeschakeld in het Europese toernooi.

In 1991 stonden Bayern München (Duitsland), Rode Ster Belgrado (Servië), Spartak Moskou (Rusland) en Olympique de Marseille (Frankrijk) in de halve finales van de Europa Cup I (voorloper van de Champions League). In alle edities daarna eindigde minimaal één club uit de drie grote voetballanden Engeland, Spanje of Italië bij de laatste vier.

Duitsland en Frankrijk

Net als in 1991 staat Bayern München ook nu weer in de halve finales, net als Paris Saint-Germain, Olympique Lyon (beide uit Frankrijk) en RB Leipzig (Duitsland). Het is bovendien de eerste keer in de geschiedenis dat twee Franse clubs in de halve finales staan.