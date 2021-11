Kabinetsplannen 'mokerslag' voor Nederlandse amateursport

"Dit is het paard achter de wagen spannen", aldus Marc van den Tweel, de algemeen directeur van NOC*NSF. "Het verplicht stellen van het bezitten een QR-code om georganiseerd te mogen sporten is onverstandig, moreel niet te verkopen en bovendien praktisch volstrekt onuitvoerbaar."

De verplichting een corona-toegangsbewijs te kunnen overleggen, die al gold in het betaalde voetbal, geldt nu tevens voor toeschouwers in de amateursport. Ook hier geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.

"Bij de sportbonden merk ik vooral onbegrip en toch ook wel boosheid" Directeur Marc van den Tweel van sportkoepel @nocnsf is niet te spreken over het invoeren van het coronatoegangsbewijs bij sportactiviteiten. pic.twitter.com/Hm25Xjns0D

"Niemand wordt ziek van sporten. Toch worden we door dit kabinet met deze maatregelen in een hoek geplaatst waar we absoluut niet willen zijn."

"Op deze manier worden mensen uitgesloten van de sport. En dat is het laatste dat je in deze tijden wilt bereiken", zegt Van der Zee.

"Onderzoek heeft uitgewezen dat sporten niet leidt tot een groter aantal besmettingen. Het is geen 'spreading event'. Integendeel, sporten leidt tot meer weerbaarheid bij de beoefenaars. De regering zou sporten en bewegen om die reden moet aanmoedigen in plaats van beperken."

Nederland telt vijf miljoen mensen die, verdeeld over 77 bonden en 25.000 verenigingen, wekelijks georganiseerd sporten. "In eerste gesprekken met meerdere vertegenwoordigers van sportbonden stuitten we op onbegrip en boosheid", bemerkte Van den Tweel.

De directeur amateurvoetbal van de KNVB is stellig: "Dit is typisch zo'n plan uit de koker van mensen die werkelijk niets van sport begrijpen."

"Een mokerslag", noemt Jan Dirk van der Zee de plannen van de regering. "De chaos op de Nederlandse sportvelden is hiermee komend weekeinde compleet. Dit is een farce."

De zojuist afgekondigde nieuwe maatregelen maakt laagdrempelig sporten, voor iedereen, zonder voorwaarden, onmogelijk. We blijven ons inzetten om alle mensen op een veilige manier te laten bewegen. Zodra er meer informatie bekend is delen wij dit direct. https://t.co/7FWIPqMMx9

Nevobo bezorgd over coronatoegangsbewijs Het coronatoegangsbewijs wordt per zaterdag 6 november verplicht gesteld voor iedereen ouder dan 18 jaar die wil sporten in georganiseerd verband, binnen en buiten. Dit geldt ook voor publiek. Meer info👇 https://t.co/RGpxrmEf5q

Stellig: "We verkeren in een gezondheidscrisis, iedere Nederlander is het afgelopen anderhalf jaar gemiddeld vijf kilo zwaarder geworden. Als ik deel zou uitmaken van dit kabinet, zou dat me ernstig zorgen baren. Maar in plaats daarvan wordt sport en bewegen blijkbaar niet gezien als gezonde bezigheid."

Zowel Van den Tweel als Van der Zee noemt de plannen bovendien "praktisch totaal onuitvoerbaar." Geen club in Nederland beschikt over zoveel vrijwilligers dat zeven dagen in de week iedereen die een sportpark of sporthal betreedt naar een QR-code kan worden gevraagd, benadrukken beiden.

"Want vergeet niet dat je volgens dit kabinet ook moet controleren of alle spelers van het zevende elftal dat dinsdagavond om 21.00 uur traint over een QR-code beschikt"", stelt Van der Zee.

Onvolledige teams

De hoogste baas van Nederlandse amateurvoetbal voorziet ook andere problemen. "Teams zullen onvolledig op het veld staan of zich uit de competitie terugtrekken, met alle gevolgen van dien. Ik snap dat de regering maatregelen wil treffen, begrijp me goed. Maar wentel het probleem niet op de sporter af."

"Anderhalf jaar lang hebben wij als KNVB keihard gevochten voor onze sport. En dan krijg je dit. Deze maatregelen zijn een brug te ver."

Hoop

Van Tweel rest slechts de hoop dat de Tweede Kamer woensdag niet akkoord gaat met de kabinetsplannen. Eerder ving hij namens NOC*NSF al bot bij het kabinet.

"We staan in voortdurend contact met de overheid. Maandag hebben we een brief gestuurd waarin we duidelijk hebben gemaakt dat dergelijke plannen moreel niet te verkopen zijn. We zullen er woensdag in de Tweede Kamer op aandringen dat sport te allen tijde laagdrempelig moet zijn."

Op de vraag of de georganiseerde sport komend weekeinde overgaat tot protestacties moet Van den Tweel het antwoord schuldig blijven. "Daar zijn de sportbonden zelf verantwoordelijk voor. Als dat gewenst is, kunnen wij ze in dezen wel adviseren."