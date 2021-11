ProRail: treinen rijden toch, verkeersleider meldt zich

Een woordvoerder van ProRail zegt dat de bewuste verkeersleider zijn voicemail pas later had beluisterd. "Hij liet weten dat hij wel kan werken. Dus toen hebben we gekeken: is het toch haalbaar om de treinen weer te laten rijden voor vervoerders, machinisten, etcetera. Connexxion en de NS gaan hun uiterste beste doen. "

Ook de NS laat weten zijn "uiterste best te doen om de treinen morgen te laten rijden". "Je moet je voorstellen dat je aanpassingen doet als we niet rijden: materieel en personeel. En die aanpassingen moeten we weer terugdraaien, omdat ProRail toch besluit te gaan rijden. Dus we gaan onze uiterste best doen", aldus de woordvoerder.

Eerder vandaag meldde de spoorbeheerder dat treinen tussen Arnhem en Utrecht niet zouden rijden, omdat er onvoldoende verkeersleiders zijn. Ook vandaag reden er in de ochtendspits om diezelfde reden geen treinen op dezelfde trajecten.