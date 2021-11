Voormalig Oranje-bondscoach Wiegman krijgt Cruyff Court: 'Totale verrassing'

Onder valse voorwendselen was Wiegman, die sinds de zomer de scepter zwaait bij de Engelse voetbalvrouwen, naar het Cruyff Court gelokt. "Ik wist niet dat het ging gebeuren", zei ze. "Het is een totale verrassing, maar wel een leuke verrassing. Ik ben vereerd."

Het veldje is gevestigd in haar woonplaats Monster, op woonzorgpark Het Westerhof. Dat is een plek waar mensen met en zonder beperking samen wonen, werken en sporten. Wiegman woont in de buurt van het park.

Ze was onder meer al FIFA-coach van het jaar, bondsridder van voetbalbond KNVB en geëerd met een standbeeld op de KNVB-campus. Sinds vandaag is er ook een Cruyff Court vernoemd naar voormalig Oranje-bondscoach Sarina Wiegman.

Onder het toeziend oog van tientallen buurtbewoners onthulde Wiegman het plakkaat met haar naam. "Ik vind het mooi dat met Cruyff Courts allerlei groepen worden bereikt. Kinderen, jongeren en oudere mensen kunnen hier altijd aan de slag. Het is prachtig om daar je naam aan te mogen verbinden."

Waardering

De veldjes zijn een initiatief van de Cruyff Foundation, die in 1997 werd opgericht door Johan Cruijff. Wiegman ziet de vernoeming als waardering voor haar werk als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters, met wie ze in 2017 Europees kampioen werd en twee jaar later de WK-finale bereikte.

"De waardering is groot, maar ik doe het natuurlijk niet in mijn eentje", aldus Wiegman. "Er zijn veel mensen al jaren betrokken bij het vrouwenvoetbal en die werken keihard om de volgende stap te maken in de ontwikkeling van de sport in Nederland en daarbuiten."