‘Duitsland kan tientallen Nederlandse patiënten opvangen’

Duitse ziekenhuizen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen kunnen zo'n vijftig Nederlandse covid-patiënten opnemen. Het land heeft weliswaar veel IC-bedden, maar ook in Duitsland is de rek eruit, zegt Hugo van Aken, medisch directeur van het universiteitsziekenhuis in Münster tegen Nieuwsuur.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemde het overplaatsen van Nederlandse patiënten naar Duitse ziekenhuizen deze week als een van de oplossingen om de Nederlandse piek op te vangen.

Volgens Van Aken zijn in Duitsland in vergelijking met het begin van de coronacrisis minder IC-verpleegkundigen beschikbaar ten gevolge van burn-outs en vertrokken personeel. Eerder werden dringende operaties wekenlang uitgesteld, maar ook dat is nu geen optie meer omdat volgens Van Aken "de bevolking het daar zeker niet meer mee eens is."

Bovendien houdt de regio rekening met stakingsacties van verplegend personeel. "Tussen de overheid en verpleegkundigen speelt een discussie over het loon. We moeten er vanuit gaan dat volgende week of zelfs deze week stakingen komen."

'Er is een grens'

De situatie nu is volgens Van Aken niet vergelijkbaar met die van april 2020. Er lagen toen zo'n 50 Nederlandse patiënten in Duitse ziekenhuizen. "Toen kregen we vanuit ons ministerie voor Volksgezondheid de opdracht het aantal operaties voor te helft te reduceren. Ook het aantal ziekenhuisbedden moest met 50 procent worden teruggebracht."

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen staan zo'n 400 ziekenhuizen. De IC-capaciteit is vele malen groter dan die in Nederland. Toch kan Duitsland volgens ziekenhuisdirecteur van Aken niet onbeperkt Nederlandse covid-patiënten overnemen.

"We hebben ook een verantwoordelijkheid naar onze eigen burgers. Er is een grens. Het ziekenhuis moet er mee akkoord gaan, het personeel ook. Ik heb het vanmorgen met onze verpleegkundigen besproken en ze zeggen dat we zeker één patiënt gaan opnemen, dat is echt geen probleem. Het gaat om onze buren, soms 60 kilometer van de grens en die gaan we natuurlijk hulp geven."