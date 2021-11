Coronamaatregelen steeds meer een worsteling voor kabinet

Met de aanscherping van de coronamaatregelen hoopt het kabinet het oplopen van de besmettingen te stoppen, maar demissionair premier Rutte zei op de persconferentie dat er een reële kans is dat er korte termijn nog strengere maatregelen worden ingevoerd als de negatieve trend niet keert. En dat leidt tot meer polarisatie, ziet het kabinet. "Nieuwe maatregelen leiden tot steeds meer discussie in de samenleving. We willen niet dat mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan." Het wordt voor het kabinet steeds moeilijker om alle belangen tegen elkaar af te wegen. "Ik zeg het maar open: het is ook een worsteling", zei Rutte. Volgens hem heeft iedereen recht op een eigen mening over de coronamaatregelen en een eigen keuze. "Sommigen zijn tegen alle maatregelen. een voorzichtige groep wil veel maatregelen. De meesten van ons zitten er ergens tussenin. Maar corona is een groot probleem dat we samen moeten blijven oplossen." Begrip voor mening of situatie van een ander Het is voor het kabinet onmogelijk om aan elk apart belang van mensen volledig recht te doen, meent Rutte. Hij riep de Nederlanders op begrip te hebben voor de mening of situatie van een ander en vooral mild te blijven. "Als we allemaal een beetje inschikken, hoeven we het echt niet over alles met elkaar eens te zijn."

Volgens demissionair minister De Jonge verwacht het OMT een piek van 500 patiënten op de intensive care, in december. Dat is veel lager dan de piek van vorige winter, en dat komt volgens hem door de vaccinatiegraad. "Maar het is toch hoger dan we willen, de reguliere zorg moet ook kunnen doorgaan." De nieuwe maatregelen die vanaf zaterdag ingaan, hebben gevolgen voor iedereen, zowel gevaccineerd als ongevaccineerd. Het coronatoegangsbewijs zal op meer plaatsen getoond moeten worden, bijvoorbeeld bij deelname of bezoek aan amateursport en op terrassen. Wetswijziging Als de komende dagen de cijfers niet teruglopen, zal die lijst nog verder uitgebreid worden. Volgende week vrijdag, op 12 november, wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Rutte: "Ons gedrag moet echt anders, anders zijn nieuwe maatregelen onvermijdelijk." Ondertussen bereidt het demissionaire kabinet een wetswijziging voor, die het mogelijk moet maken dat werkgevers hun personeel ook om een coronatoegangsbewijs gaan vragen, bijvoorbeeld in de horeca en de zorg. Die wetswijziging gaat nog wel een week of vijf duren, zei De Jonge. Verder denkt het kabinet aan maatregelen voor bepaalde gebieden waar de vaccinatiegraad te laag is.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "Het kabinet is er niet van overtuigd dat de maatregelen die ze vanavond aankondigen genoeg zullen en dus stelt het nieuwe maatregelen in het verschiet. Tegelijkertijd wordt er niet gedacht aan grote ingrepen, zoals een nieuwe lockdown, een avondklok of het sluiten van hele sectoren. Met de huidige vaccinatiegraad vindt niemand dat een optie. Het uitbreiden van het gebruik van de QR-code heeft vooral gevolgen voor niet-gevaccineerden die zich nu vaker moeten laten testen. En zelfs specifieke maatregelen voor ongevaccineerden worden niet uitgesloten. Daarover zal het kabinet morgen met de Kamer in debat moeten. En ook in de Kamer is er veel bezorgdheid over de groeiende tegenstellingen in de samenleving."