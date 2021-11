Ziyech schiet Chelsea naar zege in Zweden, Weghorst wint met Wolfsburg

Chelsea en Wolfsburg hebben de vierde speelronde van de Champions League afgetrapt met een overwinning. Titelverdediger Chelsea won dankzij een treffer van oud-Ajacied Hakim Ziyech van Malmö FF (1-0) en Wolfsburg was in eigen huis RB Salzburg de baas (2-1).

Daarmee deden beide clubs goede zaken in de strijd om overwintering in het miljardenbal. Chelsea kwam in groep H op gelijke hoogte met koploper Juventus, dat later vanavond Zenit Sint-Petersburg treft. Wolfsburg klom naar de tweede plaats in groep G, twee punten achter Salzburg.

Chelsea domineert

Op bezoek bij Malmö, dat wordt gecoacht door voormalig Feyenoord-spits Jon Dahl Tomasson, nam Chelsea vanaf het begin het initiatief in handen. Tot veel grote kansen leidde dat niet, al zorgden spits Kai Havertz en Ziyech in de eerste helft een aantal keer voor gevaar.

Ondanks het Britse overwicht kreeg Malmö, dat na de eerste drie groepswedstrijden nog zonder punten was, vlak voor rust een flinke kans. Antonio Colak ontsnapte aan de aandacht van de Chelsea-defensie, maar zijn volley verdween naast het doel.