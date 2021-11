Ten Hag op z'n hoede in Dortmund: 'We kunnen een reactie verwachten'

"Wij spelen altijd om te winnen, zo gaan we ook de wedstrijd in. Maar natuurlijk moet je het in de eindfase soms slim spelen. Dat kan een rol gaan spelen", doelt de oefenmeester op een mogelijke gelijke stand in de laatste fase van de wedstrijd.

Bij een overwinning op Dortmund is Ajax al zeker van de knock-outfase van de Champions League. Een punt bij de nummer twee van Duitsland zou betekenen dat de volgende ronde de Amsterdammers alleen nog in theoretische zin kan ontgaan. Ten Hag gaat daar woensdag rekening mee houden.

"Dit zint ze niet. Wij hebben twee weken geleden goed gespeeld, maar zij zijn een hele goede ploeg en die vindt het niet fijn om met zo'n uitslag te verliezen. We kunnen een reactie verwachten, maar daar zijn we op voorbereid", is Ten Hag op zijn hoede tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel.

Direct na de loting noemde Ten Hag de Duitsers de favoriet in de groep. Ondanks de 4-0 zege in Amsterdam wil hij daar niet op terugkomen.

"Niemand vindt het fijn om tegen Ajax te spelen, maar we weten nog steeds waar we staan. Zo opportunistisch denk ik niet. Als we heel erg goed zijn kunnen we elke wedstrijd winnen. Maar dan moeten we heel erg goed zijn."

Entourage

Ten Hag kijkt vooral erg uit naar de wedstrijd en naar de sfeer in het stadion. "Voor deze entourage doe je het. Het is een prachtig stadion met een fantastische ambiance. De grasmat is goed en er staan twee goede elftallen op. We gaan wat beleven."