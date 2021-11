Waarom wil de EU dat we de zelfstandigen- en hypotheekrenteaftrek afbouwen?

Wil Nederland miljarden aan coronaherstelsubsidie van de EU krijgen, dan moet wel de zelfstandigen- en hypotheekrenteaftrek sneller worden afgebouwd. Want die twee soorten belastingaftrek verstoren de Nederlandse economie, vindt de Europese Commissie. De EU heeft de verlening van deze subsidies afhankelijk gemaakt van economische hervormingen in de lidstaten. Dat was mede op aandringen van Nederland.

De hypotheekrenteaftrek bevoordeelt huiseigenaren ten koste van huurders en de zelfstandigenaftrek bevoordeelt zzp'ers ten koste van werknemers, is de gedachte. "Dat is ook wat we in Nederland er zelf over zeggen", zegt Coen Teulings, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en voormalig directeur van het Centraal Planbureau. Want wat betreft de zelfstandigenaftrek concludeerde een adviescommissie eerder al dat die de positie van werknemers onder druk zet.

Niet overvallen

"Het is echt niet zo dat Nederland nu overvallen wordt dat de Europese Commissie dit vindt", zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt van Tilburg University. "De commissie legt ook zijn oor te luister in een land zelf om te horen wat de issues zijn. Het zijn vaak zaken waar een land zelf ook al een tijdje mee tobt. En voor beleidsmakers kan het prettig zijn dat ook Europa dan een stem heeft in het debat. "