Informateurs kunnen geen extra vaart beloven

De informateurs zetten geen extra vaart achter de totstandkoming van een nieuw kabinet. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp drong gisteren in een brief aan de informateurs Remkes en Koolmees aan op meer spoed bij de vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie.

Bergkamp krijgt uit de samenleving steeds meer "signalen van ongeduld" en zij wil daarom zo snel mogelijk een tijdspad zien. De formatie is inmiddels 7,5 maanden bezig.

Dat tijdspad komt er niet, zo laat de woordvoerder van de informateurs desgevraagd weten. Het is namelijk niet te voorspellen op welke termijn een nieuw kabinet beëdigd wordt en op het bordes van het paleis van koning Willem-Alexander staat. Er worden op dit moment inhoudelijke onderhandelingen gevoerd en daarvan mag niets naar buiten komen.

Geen voorspelling

De onderhandelaars van het vierpartijenkabinet zeggen wel met enige regelmaat dat ze haast proberen te maken. "Ik begrijp het ongeduld, maar we moeten wel zorgvuldig zijn", zei VVD-onderhandelaar en Kamerlid Hermans vanmiddag bij het begin van een nieuw gesprek. Ook D66-onderhandelaar Jetten wil geen voorspelling doen.

Bordes

De vier partijen willen het liefst voor de kerst een coalitieakkoord waarin de belangrijkste afspraken in het kort zijn opgeschreven. Vervolgens komt er een formateur die een ministersploeg gaat zoeken en pas daarna volgt de traditionele bordesfoto.

Nieuw is dat de ministersploeg zelf een regeerprogramma gaat maken, waarin staat hoe de plannen uit het coalitieakkoord precies uitgewerkt worden. Dat wordt sowieso 2022, is de huidige voorspelling.

Deze week, op donderdag en vrijdag, is er nog een bezoek aan gedupeerden van de aardbevingsschade in Groningen gepland. De onderhandelaars willen daar ook kijken naar een betere afhandeling van de schade. De agenda van volgende week is nog niet bekend.