Dronebeelden tegen 'trial by media': 'Drang om eigen waarheid te tonen groeit'

Het delen van de beelden noemde hij een ongebruikelijk besluit, maar voor hem was de maat vol na de stroom aan kritische reacties via de media en politiek op de politie. Volgens experts is het echter de vraag of het delen van de beelden niet juist averechts werkt voor de politie.

Met ruim zeven minuten aan dronebeelden , opgeknipt in vier fragmenten, ageerde de politie gisteren tegen het zelfbenoemde frame van politiegeweld rond het woonprotest in Rotterdam, anderhalve week geleden. De Rotterdamse politiechef Westerbeke sprak van een "trial by (social) media".

Hij noemt als mediawetenschapper de stelligheid waarmee de Rotterdamse politie de eigen dronebeelden als waarheid bestempelt daarom ook "wonderlijk". Deuze legt uit dat er anno 2021 transparantie en openheid wordt gevraagd van de politie, onder meer via bodycams en drones. "Maar aan de andere kant is dat ook een enorme illusie. Alsof die dronebeelden dan wel de volledige waarheid vertellen", zegt Deuze.

Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, begrijpt wel waarom de politie zich genoodzaakt voelt proactief de eigen kijk op een zaak te delen. "We willen controle en grip houden op hoe anderen ons zien", legt hij uit. "Daar komt bij dat we voortdurend on camera zijn, want iedereen is tegenwoordig mediamaker."

Gisteren deed demissionair minister van Justitie Grapperhaus een soortgelijke oproep, nadat op sociale media wederom beelden van politiegeweld naar buiten waren gekomen. Daarop is te zien dat een agent een arrestant schopt bij een coronaprotest in Den Haag. Het OM en de politie onderzoeken die zaak. Grapperhaus benadrukte daarbij niet direct conclusies te trekken, "omdat iemand een filmpje op internet duwt".

Juristencomité verrast door delen dronebeelden

Volgens het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) wordt uit de dronebeelden die de politie deelde van het woonprotest in Rotterdam niet duidelijk wat de reden was voor het ingrijpen van agenten. "Deze beelden zijn zo gefragmenteerd, zonder dat duidelijk is wat eraan vooraf is gegaan of wat het grotere plaatje is", zegt NJCM-secretaris Kiki Udding, die aanwezig was bij het protest.

Ook is het comité, dat geregeld met onafhankelijke juridische waarnemers meekijkt bij protesten, verrast door het besluit de dronebeelden te delen, onder meer vanuit privacy-oogpunt van de demonstranten. Udding: "Demonstreren is een grondrecht. Maar op het moment dat jij wil meedoen aan een vreedzame demonstratie en weet dat er gefilmd kan worden door de politie, kan dat wel een bepaald chilling effect (ontmoedigend effect, red) hebben of jij gebruik gaat maken van dat grondrecht."

NJCM-lid en demonstratierechtdeskundige Marjolein Kuijers voegt daaraan toe dat het lastiger wordt demonstraties te monitoren als de politie op deze manier beelden gaat verspreiden. "Zoals gezegd ontbreekt de context. De groep is al omsingeld bij aanvang van het eerste fragment, wat daaraan voorafging is onduidelijk. Je krijg zo snel welles-nietesdiscussies. Ook hebben wij vraagtekens bij het maken van dronebeelden of foto's en video's van demonstranten. Wat gebeurt daarmee?"