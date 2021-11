Zwemmer Kroon pakt Europese titel kortebaan op 400 meter vrije slag

Zwemmer Luc Kroon heeft een gouden medaille veroverd op de EK kortebaan. De 20-jarige Volendammer versloeg in Kazan de Italianen Matteo Ciampi en Marco De Tullio op de 400 meter vrije slag.

Kroon versnelde in het laatste gedeelte van de race en haalde in de laatste baan Ciampi nog in. De tijd die hij neerzette, 3.38,33, was een verbetering van zijn eigen Nederlands record.

Ook Maarten Brzoskowski had zich geplaatst voor de finale van de 400 meter vrije slag. Hij tikte als zesde aan.