Europese titel voor Kroon en estafettemannen, zilver voor vrouwen op 4x50 vrij

De eerste dag van de EK kortebaan zwemmen in Kazan heeft de Nederlandse ploeg drie medailles opgeleverd. Luc Kroon verraste met de Europese titel op de 400 meter vrije slag. Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer grepen het goud op de 4x50 vrij. Voor de Nederlandse vrouwen was er zilver op de 4x50 vrij.

Kroon versloeg in de finale, waar veel wereldtoppers ontbraken, de Italianen Matteo Ciampi en Marco De Tullio. De 20-jarige Volendammer versnelde in het laatste gedeelte van de race en haalde in de laatste baan Ciampi nog in. De tijd die hij neerzette, 3.38,33, was een verbetering van zijn eigen Nederlands record.

"Het voelde goed", analyseerde Kroon na afloop zijn winnende race. "Ik begon rustig aan en liet mezelf niet opjagen door die andere gasten. De laatste honderd meter kon ik nog wat extra gas geven."

Ook Maarten Brzoskowski had zich geplaatst voor de finale van de 400 meter vrije slag. Hij tikte als zesde aan.

Ook succes voor estafetteploeg

Ook op de 4x50 meter vrije slag was er Nederlands succes. Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer grepen de Europese titel. Met 1.22,89 waren ze maar liefst 1,54 sneller dan het Nederlands record dat december vorig jaar gezwommen werd.