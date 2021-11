Zwitserse justitie klaagt Blatter en Platini aan voor fraude en verduistering

Blatter autoriseerde de betaling aan Platini binnen enkele weken. De Zwitser was in 2011 in een strijd verwikkeld om het voorzitterschap van de FIFA, waarbij hij de invloed die Platini op Europese stemgerechtigden had goed kon gebruiken.

Blatter werd in een eerder stadium al voor acht jaar geschorst door de FIFA . Die schorsing werd later teruggebracht tot zes jaar.

Naast fraude wordt Blatter wanbeleid, verduistering van FIFA-gelden en valsheid in geschrifte ten laste gelegd. Platini wordt behalve voor fraude ook aangeklaagd wegens verduistering, valsheid in geschrifte en medeplichtigheid aan het wanbeleid van Blatter.

Maar afgelopen maart kreeg Blatter te horen dat hij voor nog eens zeven jaar wordt geschorst wegens plichtsverzuim, belangenverstrengeling en het aanbieden of aanvaarden van geschenken en bonussen. Deze nieuwe schorsing gaat in oktober in, als de oude sanctie van zes jaar is verstreken.

Ook Platini kreeg een FIFA-schorsing van acht jaar aan zijn broek, die hij later teruggebracht zag worden tot zes jaar. In zijn geval haalde het CAS daar zelfs nog eens twee jaar vanaf. Deze maand keert hij terug in het voetbal, als lid van het bestuur van de internationale spelersvakbond FIFPro.