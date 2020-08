Is het voorspelbare polepositionfeest van Mercedes bijna voorbij?

Lewis Hamilton zit tijdens de kwalificaties doorgaans in de 'party mode' - AFP

Voor doorgewinterde Formule 1-fans is het een hoogtepunt van het raceweekend: de kwalificatie die de startopstelling bepaalt. De snelste rondjes op het circuit, coureurs die met het mes tussen de tanden racen met volledig opgeschroefde motoren. Het klinkt spectaculair, maar de spanning is ver te zoeken. Mercedes is al dik zes jaar ongenaakbaar. Ook in Barcelona was het voorspellen van de eerste startrij zelfs voor mensen die de Formule 1 amper volgen een eitje. Wereldkampioen Lewis Hamilton en stalgenoot Valtteri Bottas deelden op het Catalaanse circuit de lakens uit. Uiteraard. Mercedes is al ruim zes seizoenen op rij bijna niet te kloppen. Recordbreker Mercedes declasseerde opnieuw het hele startveld. Alleen Max Verstappen en de van corona genezen Sergio Pérez konden de schade nog enigszins binnen de perken houden. Zij kwalificeerden binnen een seconde van Hamilton, de recordbreker die zondagmiddag in de Spaanse grand prix voor de 92ste keer als 'polesitter' uit de startblokken schiet. "Ik ben eraan gewend", aldus Verstappen na de kwalificatie. "In een snelle ronde zijn ze niet bij te houden. Ik heb een abonnement op de derde startplek. Het is wat het is. Meer dan best of the rest zit er op dit moment niet in."

Lewis Hamilton praat na met Max Verstappen na de kwalificatie in Barcelona - AFP

De 22-jarige Verstappen hoopt op betere tijden. Die zouden wel eens sneller kunnen aanbreken dan gedacht. Het Formule 1-management beseft namelijk dat voorspelbaarheid desastreus is voor de kijkcijfers en de commerciële waarde van de sport. Paardenmiddel tegen 'party mode' De leiding broedt daarom op plannen om Mercedes af te remmen. Het eerste paardenmiddel dat van stal wordt gehaald, is een verbod op de 'party mode'. Oftewel de motorinstelling die Hamilton en Bottas op zaterdag onverslaanbaar maakt, omdat ze hun vermogen tijdelijk stevig kunnen opschroeven. Niemand weet hoeveel tijd het exact scheelt, maar zeker is dat het om enkele tienden gaat. Autosportfederatie FIA heeft haast: het verbod moet al eind augustus in Spa-Francorchamps van kracht zijn.

Lewis Hamilton en Max Verstappen in gesprek - Pro Shots

Verstappen beschikt dankzij motorleverancier Honda sinds vorig seizoen ook over zo'n feestinstelling, maar het zet nog geen zoden aan de dijk. "Onze 'party mode' is minder sterk dan de versie van Mercedes", zegt hij. Een verbod is volgens Verstappen niet genoeg om de pikorde te veranderen. "Het zal het gat verkleinen, maar ik denk dat we nog steeds te langzaam zijn. Onze focus is dat we zelf beter moeten worden, maar ik vind het een prima maatregel. Niks mis mee..." Leukste rondjes George Russell is wel tegen de ingreep. "Ze pakken de leukste rondjes van ons af", zegt de Williams-coureur. "Formule 1 draait om alles uit de auto persen. Dat zie je juist in de kwalificatie. Dan staat alles vol open. Daar moet je niet aan tornen." De jonge Brit krijgt bijval van Renault-rijder Daniel Ricciardo. "Een F1-auto moet zo hard mogelijk zingen en dat hoor je op zaterdagmiddag. Elke coureur geniet daarvan. Afblijven dus."

Doorn in het oog WK-leider Hamilton beseft dat de Mercedesdominantie voor velen een doorn in het oog is. "Ze proberen ons al een tijd minder snel te maken en zullen dat blijven doen. Geen probleem. Ik ben niet verrast", zegt de zesvoudig wereldkampioen. De impact valt in zijn ogen wel mee. "Het gaat zeker niet het resultaat opleveren dat ze beogen. We zijn een topteam met de beste motor en de beste mensen. We winnen niet voor niets zo vaak."

Lewis Hamilton loopt tevreden weg met zijn 92ste poleposition op zak - EPA

Ook stalgenoot Bottas slaat geen alarm. "Het is prima. Als ze de regels veranderen, geldt dat voor iedereen. Ik heb geen idee hoeveel terrein anderen dan op ons winnen, maar ze zullen ons niet zomaar verslaan." De Fin wijst op een neveneffect. "Alle teams gebruiken ook in de race diverse motorinstellingen. Soms gebruik je meer vermogen, soms minder. Soms val je aan. Soms verdedig je. Ik ben benieuwd of ze dat ook gaan verbieden." De consequentie is volgens Bottas helder: "Dan worden de races juist saaier. Minder inhaalmanoeuvres en coureurs die minder te doen hebben."