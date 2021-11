Grapperhaus wil schade voetbalrellen snel verhalen op daders

De schade die ontstaat door geweld en rellen van voetbalhooligans moet snel verhaald worden op de daders. "Lik op stuk schade verhalen", noemde demissionair minister Grapperhaus het in de Tweede Kamer.

De minister wil hierover met voetbalclubs afspraken maken, zei hij in aanloop naar zijn gesprek met de voetbalbond KNVB later vandaag. Volgens hem heeft het goed gewerkt na de avondklokrellen.

Verder wil Grapperhaus dat er voorafgaand aan wedstrijden beter wordt gekeken naar de veiligheidssituatie door burgemeester, politie, justitie en de voetbalclub. "Het kan niet zo zijn dat wij onze politie inzetten waar niet van tevoren al wordt gestreefd naar een goed veiligheidsbeleid."

Meldplicht en puntenaftrek

Ook meldplicht voor mensen met een stadionverbod tijdens wedstrijden is vandaag onderwerp van gesprek, zei Grapperhaus. Onder anderen de Bredase burgemeester Paul Depla pleit daarvoor. Op die manier kunnen supporters die geweld hebben gebruikt niet bij het stadion komen.

Een ander aspect waar Grapperhaus het over wil hebben betreft sportieve sancties, zoals puntenaftrek als consequentie van ongeregeldheden. "Ik ga daar niet over, maar ik steun clubs en KNVB als ze dit willen." De afgelopen tijd stapelen de geweldsincidenten zich op, met onder meer rellen in Nijmegen, Maastricht en het opstappen van Feyenoord-directeur Koevermans na bedreigingen.

Volgens Grapperhaus zijn de relschoppers onder te verdelen in drie groepen. Zij die de boel "verzieken" door met bier te gooien en zich anderszins te misdragen. Een groep "nieuwe aanwas van zogenaamde supporters" die geweld gebruiken, ook tegen de politie. En een derde groep die zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld bedreiging.