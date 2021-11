Dortmund vraagt Heracles-trainer om Ajax-tips: 'Hij weet waar hij over praat'

Trainer Marco Rose en verdediger Mats Hummels van Borussia Dortmund weten het zeker; het zal morgen in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax anders gaan dan in Amsterdam. De 4-0 afstraffing van twee weken geleden kwam aan in Dortmund, maar drie overwinningen later is het vertrouwen enigszins terug. "Natuurlijk gaan we er een hele andere wedstrijd van maken", zegt Hummels. "We laten Ajax nu ons andere gezicht zien."

De stand van zaken in de poule van Ajax - NOS

Vooral aan de bal moet het beter bij Borussia volgens trainer Rose. Hij liet zich daarbij inspireren door een wijsheid van Johan Cruijff. "We moeten moediger spelen dan we hebben gedaan in Amsterdam. Als wij de bal hebben, kunnen zij ons geen pijn doen." Bellen met Wormuth Rose keek afgelopen weekend met bovenmatige interesse naar het Heracles Almelo van Frank Wormuth, dat Ajax op 0-0 hield. Afgelopen week belde hij al met zijn Duitse collega voor de nodige tips. "We hebben wel vaker contact", zei hij. "En hij weet waar hij over praat. Dat hebben we ook zaterdag weer gezien, toch?"

Bekijk de samenvatting van Heracles Almelo - Ajax - NOS

Is hij van plan om er net als Heracles een fysieke wedstrijd van te maken? "Je moet ze onder druk zetten, tegen ze aanlopen en pijn doen. Maar we gaan niet schoppen." Personele problemen Dortmund treedt morgen aan met een gehavend elftal. De Duitse ploeg is niet alleen topspits Erling Haaland langdurig kwijt, ook Emre Can, Raphael Guerrero, Nico Schulz en Giovanni Reyna zijn er tegen Ajax nog niet bij. Rose overweegt zelfs om een aantal jeugdspelers te selecteren.