Veel meer besmettingen en ziekenhuisopnames in week tijd

Het reproductiegetal was op 18 oktober 1.20. Dat betekent dat 100 mensen met corona 120 anderen infecteren en de epidemie dus in kracht blijft toenemen.

Twintigers en dertigers worden het vaakst positief getest; vanaf 65 jaar is dat percentage duidelijk lager. In de oudere leeftijdsgroepen hebben ook de meeste mensen zich laten vaccineren.

In de ziekenhuizen telde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de voorbije week 1024 nieuwe opnames op verpleegafdelingen een stijging van 52 procent. Er liggen nu in totaal 1312 covidpatiënten in het ziekenhuis, 55 procent meer dan vorige week.

Van die mensen zijn er 240 opgenomen op de intensive care, 48 erbij in zeven dagen tijd. Opvallend is dat het aantal nieuwe IC-opnames in die periode nauwelijks steeg: van 122 naar 128 in zeven dagen tijd.