Forse stijging ziekenhuisopnames en besmettingen in verpleeghuizen

Op de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen telde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de voorbije week 1024 nieuwe opnames; dat is een stijging van 52 procent. Er liggen nu 1312 covidpatiënten in het ziekenhuis, 55 procent meer dan vorige week. Van die mensen zijn er 240 opgenomen op de intensive care, 48 erbij in zeven dagen tijd.

bezet - NOS

Bij het RIVM zijn de afgelopen week 54.000 positieve testen gemeld, een stijging van 39 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Niet alleen lieten meer mensen zich testen bij de GGD, het percentage van die testen dat positief uitviel ging eveneens verder omhoog: van 15,3 naar 16,7 procent.

test - NOS

Overal liepen de cijfers op, maar de GGD-regio's met de meeste besmettingen waren de afgelopen week in het zuiden. Limburg-Noord telt 489 besmettingen op 100.000 inwoners en Limburg-Zuid 450. Zuid-Holland-Zuid (Dordrecht en omgeving) komt vergelijkbaar hoog uit met 477 op 100.000 inwoners. Twintigers en dertigers worden het vaakst positief getest; vanaf 65 jaar is dat percentage duidelijk lager. In de oudere leeftijdsgroepen hebben ook de meeste mensen zich laten vaccineren. Het reproductiegetal was op 18 oktober 1,20. Dat betekent dat 100 mensen met corona 120 anderen infecteren en de epidemie dus in kracht blijft toenemen. Aura Timen van het RIVM vindt de toename zorgwekkend. De stijging van het aantal besmettingen is overigens niet uniek voor Nederland, zegt ze:

RIVM: 'Toename is zorgwekkend, maar niet uniek voor Nederland' - NOS

Het aantal verpleeghuizen dat te maken heeft met een coronabesmettingen is inmiddels gestegen tot bijna 400. Dat is ongeveer de helft van het aantal verpleeghuizen met een besmetting op de hoogtepunten van de eerste en tweede golf.

verpleeghuizen - NOS

Tijdens de vorige golfen leidde een toename van het aantal coronabesmettingen in de verpleeghuizen ook altijd tot een even snelle stijging van het aantal doden. Nu is dat niet zo. Het aantal doden neemt ook nu toe, maar niet zo snel als het aantal verpleeghuizen met een besmetting. Het vaccin beschermt ook ouderen in verpleeghuizen klaarblijkelijk goed tegen sterfte. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 15 doden per dag, tegen 11 doden per dag een week eerder.

doden - NOS

Ook in de omliggende landen neemt het aantal positief tests elke dag fors toe. In Denemarken, waar bijna alle coronamaatregelen zijn losgelaten, stijgt het aantal positieve testen in een vergelijkbaar tempo als in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk lijkt inmiddels de daling weer ingezet, zonder dat daar een duidelijk verklaring voor is.