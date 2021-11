Tottenham Hotspur presenteert trainer Conte, die debuteert tegen Vitesse

Antonio Conte is de nieuwe coach van Tottenham Hotspur. De 52-jarige Italiaan volgt bij de Londense topclub de maandag ontslagen Portugees Nuno Espírito Santo op en zit donderdag al op de bank als Vitesse op bezoek komt.

Conte zat zonder club na zijn vertrek bij Internazionale, dat hij vorig seizoen naar de eerste landstitel in elf jaar had geleid.

Vitesse op bezoek

Het ambitieuze Tottenham maakt een uiterst teleurstellend seizoen door, met slechts een negende plaats in de Premier League. Ook in de Conference League wil het niet vlotten, maar kan donderdag wel meteen orde op zaken worden gesteld als Vitesse op bezoek komt in de poulefase van het toernooi.

Twee weken geleden namen de Arnhemmers de tweede plek over in de groep door een knappe zege op Tottenham, dat overigens niet in zijn sterkste formatie aan de aftrap verscheen.