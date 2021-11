Zeecontainercrisis levert Maersk winst- en omzetrecord op

De Deense rederij Maersk heeft in het derde kwartaal een recordomzet en een recordwinst behaald. De omzet steeg ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met 68 procent naar 14,43 miljard euro. De winst vervijfvoudigde in het derde kwartaal naar 4,7 miljard euro. In het tweede kwartaal brak het bedrijf ook al records.

Maersk is de grootste rederij ter wereld en eigenaar van zeecontainervervoerder Maersk Line. Het bedrijf profiteert van de verstoringen van de markt door de coronacrisis, het opleven van de wereldhandel dit jaar en de ongekende prijsstijgingen in het containervervoer die daar het gevolg van waren. "In deze uitzonderlijke marktsituatie, met een grote vraag in de VS en verstoringen in aanvoerketens, bleven wij onze capaciteit uitbreiden en vergrootten wij ons aanbod", zei topman Søren Skou.

Maersk verwacht dat de krapte op de containermarkt en de daaruit voortkomende hoge prijzen nog maanden aanhouden. Om minder afhankelijk te zijn van zeevracht koopt Maersk de Duitse luchtvrachtvervoerder Senator International. Het betaalt daarvoor 550 miljoen euro.